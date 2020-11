Sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri i nuovi casi erano 20.648 a fronte di 176.934 persone testate), con 130.524 tamponi effettuati, con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri). Le vittime, che ieri erano state 541, oggi salgono a 672, per un totale di 55.576. Gli attualmente positivi diminuiscono di 7.300 mentre i guariti sono stati 23.004. Ancora giù le terapie intensive, -9 (stesso dato di ieri), 3.744 in tutto, mentre dopo diversi giorni tornano a crescere i ricoveri, 308 in più (ieri -420), e sono 33.187. Sono questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.