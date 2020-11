Mille ricordi a tratteggiare ancora Ennio Marrocco. La sua bacheca Facebook è stata la cartina tornasole della sua essenza. Frasi, ricordi, condoglianze. Ma a colpire sono soprattutto le foto: Ennio nei pranzi di famiglia, tra i suoi compagni di classe, in momenti conviviali e goliardici. Ennio sorridente e pronto allo scherzo o con i suoi bellissimi bambini. Difficile trattenere le lacrime leggendo quanto il trentasettenne morto nell'incidente di via Appia abbia lasciato in chi l'ha conosciuto.

«Vorrei soltanto svegliarmi improvvisamente come se si fosse trattato di un brutto sogno... Inutile stare qui a ripetere che persona eccezionale eri, tanto lo sanno tutti. Mi mancherai davvero tanto amico mio!» scrivono i suoi amici. E ancora: «Oggi piangono anche gli angeli. Ovunque tu sia il mio cuore arriva fin lassù. Una parte di te è rimasta con noi... Incancellabile!».

La comunità di Cassino e il sindaco Enzo Salera si sono stretti alla famiglia, molto nota in città: grandi lavoratori, persone sempre pronte ad aiutare il prossimo.

Anche la frazione di Sant'Angelo in Theodice ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e alla famiglia: «La moglie di Ennio, tragicamente scomparso nell'incidente, è una giovane figlia della nostra frazione. Anche il ragazzo è di Sant'Angelo, ma la sua famiglia è nata cresciuta in centro. Qui nessuno può dimenticarlo. Tutti manifestano vicinanza e cordoglio alle famiglie per il luttuoso e grave evento che sono chiamati ad affrontare» ha dichiarato Franco Evangelista, che si è fatto portavoce del sentimento di tutta la comunità di Sant'Angelo.