"Facciamo i buoni Spendi a Ferentino". L'iniziativa che va in aiuto dei commercianti della città, in vista delle festività natalizie, stante la crisi economica generata dal Covid 19, è stata approvata dall'amministrazione Pompeo. E' di ieri la relativa delibera di giunta. Ora si aspetta l'adesione degli esercizi commerciali di Ferentino. Il valore dei voucher che saranno messi in circolazione è di 15 euro.

Il Comune preparerà un elenco delle attività di commercio ammesse all'iniziativa e sarà pubblicato nell'albo pretorio, anche online. Ciascun esercizio commerciale aderente e beneficiario dei buoni, potrà concederli ai propri clienti a seguito di un acquisto del valore superiore almeno al doppio (30 euro) dell'importo del voucher.

Il cliente in possesso del buono spesa potrà utilizzarlo in un negozio partecipante diverso da quello da cui lo ha ricevuto. Il termine ultimo per usufruire dei voucher è il 15 febbraio 2021.

Sono esclusi dall'iniziativa le seguenti attività: farmacie e parafarmacie, esercizi di vendita di sigarette elettroniche e prodotti collegati, distributori di carburante, esercizi di vendita al dettaglio di tipo misto, nel quale sia effettuata la vendita di prodotti alimentari.

Il Comune di Ferentino invita gli esercenti degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al settore non alimentare e con sede a Ferentino, a manifestare il proprio interesse all'iniziativa "Facciamo i buoni Spendi a Ferentino". La somma complessiva impegnata dal Comune è di euro 7.930.

Gli esercenti interessati devono inoltrare istanza tramite lo specifico modello di domanda che dovrà pervenire compilato e firmato entro l'8 dicembre 2020, esclusivamente via pec, all'indirizzo protocollo.ferentino@pec-cap.it .