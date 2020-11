Anche quest'anno, le confraternite delle parrocchie di Veroli Centro organizzano la consueta raccolta alimentare per le famiglie bisognose. L'iniziativa, nata nel 2014 nella parrocchia di Sant'Erasmo, è stata abbracciata con entusiasmo da tutte le confraternite del Centro storico. È una concreta risposta alle richieste di aiuto che ormai frequentemente vengono rivolte alla Chiesa, da sempre punto di riferimento generoso e attento, pronto ad ascoltare e soccorrere chiunque si trovi in momentanea difficoltà.

Negli esercizi commerciali di Veroli centro che hanno aderito all'iniziativa, sarà possibile trovare i carrelli della solidarietà contraddistinti dall'apposito manifestino, dove chiunque potrà lasciare i beni di prima necessità che intenda donare. Quanto raccolto verrà poi inventariato e distribuito in occasione del Natale, nel più assoluto anonimato. Un bel gesto per aiutare chi si trovi in difficoltà e che contribuirà a rendere più lieto il Natale di tante persone meno fortunate.

«La risposta della cittadinanza è stata, in questi anni, esemplare. Tanti verolani hanno risposto con entusiasmo e generosità, donando con gioia, incoraggiandoci ad andare avanti in queste iniziative» affermano i priori delle confraternite, che invitano tutti a partecipare alla colletta alimentare. La raccolta continuerà per tutto il mese di dicembre.