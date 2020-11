Sono stabili le condizioni del trentacinquenne di Ripi coinvolto nel grave incidente che si è verificato sabato scorso sulla Casilina, presso il ristorante "Il Cacciatore". Permane riservata la prognosi dell'uomo, ma i sanitari dell'ospedale "San Camillo", dove è stato elitrasportato, sono fiduciosi sul riassorbimento dell'ematoma alla testa con cui il ferito è giunto sabato pomeriggio.

Il 35enne viaggiava a bordo di una Bmw e, per cause al vaglio dei carabinieri di Ripi intervenuti sul posto, si è scontrato con altre due auto. L'uomo ha avuto la peggio, anche se fortunatamente è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Distrutta la sua auto i cui airbag e sistemi di sicurezza, oltre alle dimensioni, l'hanno sicuramente protetto. Ieri la notizia è rimbalzata in paese, sollevando sconcerto e preoccupazione. Il traffico sulla Casilina è rimasto bloccato per ore e i veicoli deviati sulle vie secondarie.