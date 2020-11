Approfittando anche del pomeriggio soleggiato, stava trascorrendo un pomeriggio vicino casa, in sella alla sua bicicletta, quando all'improvviso è caduto sbattendo rovinosamente a terra. Subito soccorso e trasportato all'ospedale "S.s.ma Trinità" di Sora dove ha ricevuto le prime cure del caso. Poco dopo è stato trasferito in una struttura della Capitale più attrezzata per le cure del caso. Ricoverato in codice rosso al "Bambino Gesù" di Roma un quindicenne di Monte San Giovanni Campano. L'incidente sabato scorso in località Le Gotte, zona periferica della città.



La ricostruzione

In serata il trasferimento nell'ospedale pediatrico della capitale. I medici hanno disposto per il ragazzino il ricovero al "Bambino Gesù" dove è stato portato con un'eliambulanza che si è alzata in volo, poco prima delle 22 dell'altra sera, dall'ospedale di Sora.

Il ragazzino ha riportato diverse ferite tra cui un trauma addominale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

A lanciare l'allarme al 118 sono stati alcuni parenti e amici che hanno visto il quindicenne a terra, rimasto ferito dalla caduta.



I soccorsi

Sono stati attimi di paura per tutti. Subito la corsa all'ospedale "S.s.ma Trinità" per le cure del caso.

I medici però, come detto, in serata ne hanno deciso il trasferimento nell'ospedale pediatrico dove è stato accompagnato con l'elicottero.

La notizia dell'incidente del monticiano si è diffusa in poco tempo nella zona dove vive il giovane rimasto ferito e tutti sperano di vederlo presto tornare a casa.