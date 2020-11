Aggressione a scopo di rapina a Pontecorvo. Questa la pista principale seguita dopo la rapina verificatasi ieri pomeriggio in via Tore, a Pontecorvo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti qualcuno sarebbe entrato nella proprietà di un cinquantenne di Pontecorvo portando via all'uomo soldi, catenina e altri oggi personali. L'uomo è stato trovato privo di sensi dai figli e trasferito in ospedale. Non è a rischio vita. Indagini in corso