E' Ennio Marroco, 37 anni (non 34 come trapelato in un primo momento), di Cassino, l'uomo rimasto vittima, un'ora fa circa dell'incidente verificatosi in via Appia, in zona Cassino. Inutili i soccorsi per il poveretto che è rimasto incastrato nella sua Panda, in un groviglio di lamiere, dopo il violentissimo scontro frontale con una Bmw X6 a quanto pare condotta da un noto commerciante di Cassino.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

Scontro tra una Bmw e una Panda verso le 19 su via Appia, zona Collecedro. Uno schianto in una stradina di collegamento che si è improvvisamente illuminata con i fari dell'emergenza. Un uomo è morto intrappolato in una macchina, nella sua Panda, e i familiari sono arrivati subito sul posto. Urla e dolore per una morte così improvvisa, senza scampo, sul colpo. Una intera comunità si è riversata sul posto senza parole, solo lacrime per un ragazzo di 37 anni, padre di due bambini piccoli e lavoratore al termovalorizzatore di San Vittore. È atteso l'arrivo del medico legale sul posto mentre è lievemente ferito il conducente dell'altra auto.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri, la polizia ed i vigili del fuoco. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente costato la vita al 34enne.