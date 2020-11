Frosinone ha rischiato di diventare zona rossa. Il valore dell'Rt, l'indice di contagio sui casi sintomatici, della Ciociaria è il più alto del Lazio, ma in discesa. Come dimostra l'evoluzione dei positivi, ieri 115, decisamente in calo rispetto alle ultime settimane.

Rt alto, ma in discesa

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato illustra così la situazione: «Il valore Rt regionale rimane stabile a 0,8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore Rt è 0,68, Latina 0,65, Frosinone 1,35, Rieti 0,88 e Viterbo 0,95». Con questi numeri dice D'Amato «monitorata la situazione di Frosinone, anche se il trend appare in calo».

L'Rt è riferito a due settimane prima, quando cioè Frosinone era anche sopra i 300 casi e arrivava dal periodo di picco (2.044 casi tra il 2 e l'8 novembre, 292 al giorno). Si tratta dei dati sui quali si determinano le colorazioni delle regioni e le conseguenti misure restrittive da adottare. Oggi l'Rt della provincia è attestato a 0,76. Resta il valore anomalo, più alto rispetto alle altre province. Ma prima l'Rt di Frosinone era arrivato fino a 1,9. L'importante, ora, è mantenersi sotto l'1.50.

Il direttore generale dell'Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro dichiara: «In due settimane siamo migliorati moltissimo. Partivamo da picchi elevati. I dati relativi all'Rt della provincia di Frosinone vanno letti anche in relazione alle ultime due settimane di andamento sempre costantemente in calo. L'andamento attuale è davvero confortante per la nostra provincia. Infatti, l'indice di incidenza sta calando in modo significativo in tutti i distretti della Asl. La prossima settimana, se l'attuale trend sarà confermato, avremo indici epidemiologici ancora migliori che ci permetteranno di allinearci ai valori medi regionali, anche nei parametri che adesso ci vedono lievemente svantaggiati. Il progresso statistico è comunque evidente e spinge tutti i nostri operatori a continuare a dare il massimo.

Per questo approfitto a richiamare la popolazione alla massima guardia e a non mollare mai tutte le precauzioni. Dobbiamo limitare sempre più gli assembramenti, stare molto più attenti al distanziamento e bloccare con più forza il contagio all'interno delle famiglie e delle piccole comunità. Il virus è altamente contagioso e solo insieme uniti e compatti lo si ferma. Invito altresì tutte le istituzioni ad essere unite con noi nella lotta in un ritrovato clima costruttivo per la salute di questa nostra comunità. Noi stiamo lavorando moltissimo per avvisare tempestivamente, sempre entro il primo pomeriggio a poche ore dal risultato i positivi. L'Asl sta lavorando al meglio. Alla data odierna sono 316 i ricoverati in aree Covid e risultano liberi 105 posti letto. Mentre sono 439 i ricoverati in aree no-Covid».

L'assessore D'Amato sulla possibilità che Frosinone possa passare in zona rossa precisa: «Non c'è nessun rischio di diventare zona rossa. I trend sono in discesa. Bisogna mantenere alta l'attenzione».

Nelle ultime due settimane rispetto alle due precedenti il cambiamento è netto. Nel distretto A, quello di Alatri-Anagni, si è passati da 561 casi a 492 con una diminuzione del 12%, nel distretto B, quello di Frosinone, da 1.046 a 705 casi con una contrazione del 33%, nel distretto C, quello di Sora, si è passati da 692 a 581 per un meno 16%, nel distretto D, quello di Cassino, da 673 a 465 per un meno 31%. L'incidenza per 10.000 abitanti è scesa da 61,6 a 54 nel distretto A, da 57,6 a 38,9 nel distretto B, da 69,6 a 58,5 nel distretto C e da 56,7 a 39,2, nel distretto D.



L'aggiornamento

Sono 115 i nuovi casi di Covid-19, ma ci sono altri quattro morti. Sono un uomo di 81 anni Frosinone (non nel bollettino) e tre donne di 83 di Fiuggi, di 62 di Santopadre e di 52 Alatri. Si mantiene il trend che vede in diminuzione i contagi, ma anche su alti livelli il dato dei decessi come pure quello dei negativizzati, ieri 332. I tamponi effettuati sono 1.463, per cui l'indice di positività si è attestato a 7,8%.

Ancora una volta è Sora la città con più positivi, ieri 16. Seguono Alatri a 13, Cassino a 8, Veroli a 7, Aquino a 5, Frosinone a 4, Anagni a 4 e Isola del Liri a 4. In questi comuni i negativizzati son 26 a Sora, 21 ad Alatri, 20 a Frosinone, 17 a Veroli, 15 a Cassino, 12 a Isola del Liri, 8 ad Anagni, 8 ad Aquino. In settimana i contagi sono 857 per una media di 142,8 (la scorsa settimana 225,71), a novembre 6.450 per una media di 230,36.