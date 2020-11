Incidente mortale poco fa in via Appia, in zona Cassino. Sul posto in questi momenti ci sono i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e dare aiuto alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Dopo pochi giorni dall'incidente che sulla Casilina, in territorio di Ferentino, è costato la vita alla piccola Asia Pizzutelli, di appena nove anni, le strade della Ciociaria tornano a macchiarsi di sangue e di morte.

Al momento sono queste le uniche informazioni in nostro possesso.



SEGUONO AGGIORNAMENTI