Sono trascorsi 272 giorni dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone: il primo caso è datato 2 marzo. E oggi si conclude la trentanovesima settimana. L'ultima di novembre, il mese che ha letteralmente stravolto tutti i parametri e le percentuali. Il mese dell'impatto più forte della seconda ondata, iniziata a ottobre, straripata nei quindici giorni successivi e poi però divenuta meno impattante. Ma è evidente come l'indice di contagiosità (Rt) ha fatto tremare la Ciociaria. Perché l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato scrive: «Monitorata la situazione di Frosinone, anche se trend appare in calo». E il dato della Ciociaria è pari a 1.35. Se oggi è in calo vuol dire che ha toccato vette più alte. Parliamo soprattutto delle prime due settimane di novembre, alle quali con ogni probabilità si riferisce il dato di 1.35 come media.



I ricoveri in Ciociaria

In tutta la rete ospedaliera Covid autorizzata dalla Regione Lazio, in provincia di Frosinone in questo momento ci sono 316 malati di Coronavirus ricoverati. E 105 posti liberi. È un dato significativo perché "dice" che non c'è il "sold out". Uno scenario che pure non poteva essere escluso, considerando che per la fine del mese era stato ipotizzato il picco dei contagi. Sia dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, sia da Pierpaola D'Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone. Una rete imponente quella messa in piedi in Ciociaria per fronteggiare l'emergenza Covid. Ricordiamola nel dettaglio. All'ospedale Fabrizio Spaziani del capoluogo ci sono 127 posti letto di degenza ordinaria per malati di Coronavirus: 75 a Medicina Covid, 26 a Medicina d'urgenza Covid, 26 a Malattie infettive. A questi vanno aggiunti i 20 posti letto in Terapia intensiva e i 4 di Terapia subintensiva.

Per un totale di 151. Poi 80 posti letto Covid dedicati all'ospedale di Cassino: 28 a Geriatria, 14 a Pneumologia, 30 a Medicina, 8 a Terapia intensiva. Tra Frosinone e Cassino, dunque, 231 posti letto ospedalieri per i malati di Coronavirus. Quindi c'è l'apporto delle Case di cura convenzionate: 24 posti letto al San Raffaele di Cassino, 89 all'Ini Città Bianca di Veroli, 29 a Villa Gioia di Sora e 38 a Villa Serena di Cassino. Altri 180 posti letto. Alla quale sono stati aggiunti altri 10 posti letto.

Per quanto riguarda l'ospedale di Frosinone, ci sono 18 posti letto dedicati ai pazienti Covid liberi in questo momento. A Cassino 12. Va pure detto che per ogni tipo di evenienza la manager Pierpaola D'Alessandro aveva chiesto e ottenuto altri 18 posti letto da poter modulare secondo le esigenze. Nel momento dell'impatto della pandemia, a marzo e aprile, il Fabrizio Spaziani di Frosinone fu riconvertito a tempo di record come Covid hospital e hub di riferimento. Ma allora i posti letto erano 106. Per diverse settimane la struttura fu "sold out". Parliamo comunque di due fasi diverse della pandemia. Durante la prima c'erano quasi soltanto ricoveri, mentre nella seconda è l'enormità dei numeri assoluti ad aver avuto un forte impatto sulle strutture ospedaliere. Perché la maggior parte delle persone positive al Coronavirus trascorre invece la malattia in sorveglianza domiciliare. A marzo-aprile per l'isolamento domiciliare a casa non si è mai superata quota 200. Ora siamo da settimane sopra i 3.000.



L'andamento di novembre

Il mese era iniziato con quello che è attualmente il picco giornaliero di contagi: 399 il primo novembre. Poi 87 il due novembre, 355 il tre, 276 il quattro, 394 il cinque, 349 il sei, 301 il sette, 282 l'otto. Quindi la curva aveva proseguito così: 54 contagi il nove novembre, 201 il dieci, 275 l'undici, 305 il dodici, 220 il tredici, 215 il quattordici, 300 il quindici. Continuando: 69 casi il sedici novembre, 225 il diciassette, 343 il diciotto, 337 il diciannove, 188 il venti, 226 il ventuno, 192 il ventidue. E ancora: 83 casi il ventitré novembre, 189 il ventiquattro, 165 il venticinque, 154 il ventisei, 151 il ventisette, 115 il ventotto. È chiaro che nell'ultima settimana soprattutto i numeri di nuovi casi giornalieri si sono abbassati, ma è pure vero che per oltre venti giorni le cifre sono state altissime.



Il trend

Nella trentanovesima settimana 857 contagi in sei giorni, per una media di 142,83. In netta diminuzione rispetto alle ultime settimane. Nella trentaquattresima media di 183,28, nella trentacinquesima 235,86, nella trentaseiesima 292, nella trentasettesima 224,28. Nella trentottesima 225,71. Questo invece l'andamento completo. Il primo blocco è stato quello dell'impatto: 1,14 casi al giorno la prima, 7,4 la seconda, 15,85 la terza, 30,57 la quarta, 15,71 la quinta, 8,42 la sesta, 6,71 la settima, 5 l'ottava. Poi un sostanziale e lungo abbassamento: 2 casi al giorno la nona, 1 la decima, 0,85 l'undicesima, 0,42 la dodicesima, 0,71 la tredicesima, 0,57 la quattordicesima, 0,57 la quindicesima, 0,14 la sedicesima, 0,57 la diciassettesima, 0,85 la diciottesima, 0 la diciannovesima, 0,57 la ventesima, 0,28 la ventunesima. E 0 casi nella ventiduesima. Quindi, 1,14 nella ventitreesima e nella ventiquattresima. Poi, dalla seconda metà di agosto, una ripresa: 5,85 casi al giorno nella venticinquesima settimana, 14,14 nella ventiseiesima. E 6,2 nella ventisettesima. Ancora: 5,57 nella ventottesima. E 2,28 nella ventinovesima, 14,14 nella trentesima. Nella trentunesima 15, nella trentaduesima 29,14. Infine l'impennata: nella trentatreesima settimana la media è stata di 101,57 al giorno.

E poi le cifre delle cinque settimane precedenti a quella che si conclude oggi. C'è anche un altro dato da tenere presente. Negli ultimi sei giorni i negativizzati (i guariti) sono stati 1.410, per una media di 235 al giorno. Ma anche 553 guariti in più rispetto ai nuovi casi di positivi. E quindi di malati. Poi i dati mensili: 13,8 casi al giorno a marzo, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando il numero assoluto dei nuovi casi aveva toccato quota 3.528, in trentuno giorni. A novembre 6.450 contagi in ventotto giorni, per una media di 230,35 ogni ventiquattro ore. Un dato quasi 17 volte superiore a quello di marzo. A novembre c'è stato il 58,29% dei casi positivi totali (11.065). Se poi consideriamo ottobre e novembre insieme, allora arriviamo a 9.978 contagi, il 90,17% della cifra globale. E sono queste cifre a dare la dimensione vera della seconda ondata. Peraltro ieri sono stati superati gli 11.000 contagi in Ciociaria dall'inizio della pandemia. Pure in tal caso l'andamento è indicativo. Per superare i 1.000 casi sono dovuti però trascorrere 209 giorni, dal due marzo al ventiquattro settembre. Per arrivare a 2.000 invece sono passati 24 giorni, dal venticinque settembre al diciotto ottobre. Mentre per superare i 3.000 casi di giorni ne sono bastati 6, dal diciannove al ventiquattro ottobre.

Poi, da 3.000 a 4.000, appena 5 giorni, dal venticinque al ventinove ottobre. E da 4.000 a 5.000 soltanto 3 giorni: trenta ottobre, trentuno ottobre, primo novembre. Sono stati 4 per arrivare a 6.000: dal due al cinque novembre. 3 giorni per arrivare da 6.000 a 7.000: dal sei all'otto novembre. Infine, 5 giorni per arrivare e superare quota 8.000: dal nove al tredici novembre. E 5 giorni pure per oltrepassare i 9.000: dal quattordici al diciotto novembre. Mentre da 9.000 a 10.000 sono trascorsi 3 giorni: dal diciannove a ventuno novembre. Infine, da 10.000 a 11.000 casi i giorni passati sono stati 7, dal ventidue al ventotto novembre. Un altro segnale della decelerazione della curva. Questa infatti la sequenza completa quindi: 209-24-6-5-3-4-3-5-5-3-7. Come giornate trascorse per superare i 1.000 casi "parziali" si è tornati a prima dell'impennata di ottobre.



La curva dei decessi

Ieri altri 4, sono stati 30 in sei giorni: la media è di 5 ogni ventiquattro ore. 43 in undici giorni: media di 3,9. A novembre i decessi sono stati 91 in ventotto giorni: per una media di 3,25. Ma c'è pure un altro dato: 91 morti su 159 dall'inizio della pandemia. Il 57,2%. Da ottobre a ieri 100, il 62,8%. Questo comunque l'andamento dei decessi nei vari mesi: a marzo sono stati 25, ad aprile 23, a maggio 2, a giugno 8. Poi zero morti sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre e 9 ad ottobre. Infine, 91 a novembre: dieci volte di più rispetto ad ottobre.

I vari rapporti

Il numero dei contagiati in provincia di Frosinone è di 11.065. I decessi sono stati 159. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 3.075,99 residenti. Il 31 ottobre era uno ogni 7.192,39 abitanti. L'attuale indice di mortalità è pari allo 0,032%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria è stata infettata una persona ogni 44,2 (il trentuno ottobre il rapporto era uno ogni 105,97). La percentuale attuale è di 2,26%. Poi c'è l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è dell'1,43%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 69,05 persone contagiate. Si tratta naturalmente di indici e rapporti in continua evoluzione.