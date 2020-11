A Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno proceduto al controllo di due soggetti residenti nell'hinterland napoletano, un 56enne (già censito per truffa, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, appropriazione indebita e ricettazione) ed un 66enne (già censito per furto aggravato, ricettazione e associazione a delinquere).

A carico dei predetti, che si aggiravano senza giustificato motivo nei pressi di attività commerciali di quel centro, espletale le formalità di rito oltre ad avanzare la proposta per l'irrogazione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno in quel Comune per anni tre, è stata altresì contestata la violazione amministrativa in materia di contenimento da Covid-19, in quanto provenienti da Regione ritenuta "zona rossa", senza valida motivazione.