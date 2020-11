Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia ha intimato l'alt ad un veicolo, il cui conducente aveva destato sospetto agli operanti, ma l'uomo, anziché arrestare la marcia, ha iniziato una spericolata corsa lungo le vie cittadine fino a quando gli agenti non sono riusciti a bloccarlo.

Il trentenne aveva tentato di sottrarsi al controllo in quanto dagli accertamenti è emerso che guidava l'auto, priva anche della copertura assicurativa, senza aver mai conseguito la patente di guida. Per questi motivi il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente.