Messaggi di augurio, disegni, pensieri, preghiere appesi a quel cancello, sbarrato da oltre una settimana. I piccoli alunni dell'istituto "San Giuseppe" di Tecchiena si stringono alla piccola comunità religiosa che gestisce la loro scuola, lungo la Sp Santa Cecilia, dopo l'esplosione di un cluster da Covid-19.

E lo fanno a loro modo: piccoli/grandi segnali per manifestare la vicinanza alle suore rimaste purtroppo contagiate. Fortunatamente, nessuna di loro ha dovuto far ricorso all'ospedalizzazione e la speranza di tutte le famiglie è che le lezioni possano ripartire al più presto.

Intanto, nella giornata di giovedì scorso c'è stato un sopralluogo della ditta specializzata nell'opera di sanificazione, che verrà eseguita prossimamente.

Alcuni genitori si sono anche offerti di provvedere alle successive sanificazioni, una volta che l'intera situazione sarà tornata alla completa normalità.

«Tutta Tecchiena - ha detto uno dei genitori - si sta stringendo attorno alle suore con aiuti di ogni tipo e vogliamo qui ringraziare tutti coloro che vorranno dare il loro contributo. Adesso occorre pazientare ancora qualche giorno, sperando che gli esiti dei tamponi siano tutti negativi».

I bimbi, infatti, saranno sottoposti ai controlli lunedì 30, come disposto dalle autorità sanitarie: in precedenza, per mero errore materiale, avevamo parlato di lunedì 23.