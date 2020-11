Il 2020 verrà ricordato, in Italia e nel mondo, come l'anno catastrofico della pandemia da Covid-19. Un'emergenza sanitaria e al contempo economica.

Centinaia di migliaia le attività che, negli ultimi mesi, nel nostro Paese, hanno chiuso le saracinesche per non riaprirle mai più. Uno scenario desolante. Ma c'è chi, in questo quadro di incertezze, ha trovato la voglia e la forza di tracciare una strada per il futuro. Erano i giorni del lockdown, gli italiani erano costretti a stare in casa e una coppia di neo sposi se ne stava sul divano di una casa sorana a pensarea cosa ne sarebbe stato del domani. Poi l'intuizione. Il desiderio di lottare e di credere in qualcosa. E' così che hanno deciso di investire nella loro città e nel loro domani. E' così che è nata la loro idea di aprire un'attività.

«Abbiamo vissuto questo periodo con più leggerezza – raccontano Pamela e Vittorio – perché ci siamo dati un obiettivo. Qualcosa in cui credere, che ci desse la forza per pensare che sarebbe tornato il sereno.» Dopo mesi di lavoro e ricerca quello sprazzo di sereno per loro arriverà proprio oggi, con l'inaugurazione del loro negozio 101Caffè. Una delle più grandi e fornite catene di negozi specializzata in caffè apre i battenti in via Vittorio Emanuele III, n°36. Cialde e capsule ma non solo, 101Caffè offre miscele provenienti dalle migliori torrefazioni regionali e bevande alternative per tutte le macchine.

La passione della lavorazione artigianale, dove il Mastro Torrefattore, pur con l'ausilio della tecnologia, è l'artefice della sua miscela: selezione della materia prima, creatività nella ricetta, cura nella tostatura e nelle fasi successive. «Il caffè deve essere di qualità, perché lo beviamo tutti i giorni, per quasi tutta la vita – spiegano con entusiasmo Pamela e Vittorio -. Diamo ainostriclienti lapossibilità di scegliere tra tante miscele, in diversi formati, tra varie torrefazioni, tra diverse provenienze, tra tanti modi di fare e di bere il caffè».

Un progetto nato dalla voglia di accontentare i desideri e i gusti di tutti i clienti…con 101 esigenze diverse. Nel punto vendita che inaugurerà proprio oggi sarà possibile trovare tante bevande deliziose, dalle tisane, al nocciolino e anche acquistare macchine espresso e le classiche moka. Ma Pamela e Vittorio, pur strizzando l'occhio ad un futuro più sereno, non dimenticano il presente. E così hanno ideato anche un servizio di consegna a domicilio, nel rispetto della normativa vigente. Una storia che regala un pizzico di positività e che può essere da esempio per tanti altri giovani del territorio.