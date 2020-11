Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 827 (53.677 dall'inizio dell'emergenza). Gli attualmente positivi scendono di 7.952 unità, mentre i guariti o dimessi sono 35.467, un dato che supera quello dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore di oltre 12mila unità.

Tra ieri e oggi sono stati fatti 222.803 tamponi. Il saldo dell'occupazione nelle terapie intensive segna -64: oggi sono in totale 3.782 i posti letto in intensiva occupati. Calano anche i ricoverati con sintomi: 354 in meno rispetto al giorno precedente (33.684 complessivi). Ieri i contagi erano 29.003 a fronte di 232.711 persone testate. Le tre regioni con il più alto incremento dei contagi sono la Lombardia (+5389), il Veneto (+3418) e il Piemonte (+3149).

Con 28.352 nuovi contagi in italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 222.803 tamponi, la percentuale di positivi si conferma intorno al 12% (12,72%). In dieci giorni il dato si è abbassato di circa cinque punti percentuali: il 16 novembre era a 17,92%.