Due progetti un obiettivo. L'amministrazione scende in campo. Due progetti differenti, uno simbolico ma molto forte, l'altro concreto. L'amministrazione di Sant'Elia scende in campo e prende posizione contro la violenza sulle donne. Un'intera settimana per dire basta alla violenza, non solo nella giornata del 25 novembre.

È questo il punto di partenza di un percorso che fino a mercoledì della prossima settimana vedrà esposto un banner al balcone della casa comunale. Quel "No alla violenza sulle donne" resterà affisso per cercare di dare una valenza ancor più forte alle tante iniziative promosse contro la violenza di genere, quest'anno senza cerimonie. Ma non per questo meno sentite.

«Inoltre, su iniziativa dell'assessore con delega alle Pari opportunità, Cecilia Roncone, è stata promossa una campagna di comunicazione relativa al 1522, la linea telefonica di supporto nazionale dedicato alle donne vittime di violenza e di stalking - fa sapere il primo cittadino Roberto Angelosanto - Un numero gratuito, sempre attivo, che fornisce alle vittime, assicurando l'anonimato, sostegno psicologico e giuridico e che durante il lockdown ha fatto registrare più del doppio delle chiamate rispetto all'anno precedente». Con l'obiettivo di diffondere il numero, sono stati distribuiti ai commercianti degli adesivi dedicati, con l'invito di esporli sulle vetrine.

«La violenza sulle donne rappresenta, ancora oggi, un grave problema che affligge la società. La lotta per l'eliminazione di questo fenomeno deve essere un impegno quotidiano - ha aggiunto Angelosanto - Per questo tutti i giorni è il 25 novembre».