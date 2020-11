Un'azione di restyling importante che porterà alla completa messa in sicurezza di una delle strade principali del territorio. Oggetto di questi lavori è la provinciale che collega il comune di Coreno Ausonio con il comune di Castelforte.

Più volte la situazione della strada è finita agli onori delle cronache. Molte le famiglie che abitano lungo quel tratto di strada e che hanno chiesto a più riprese che si intervenisse in tempi brevi e sicuri. Infatti l'arteria di collegamento in molti tratti risultava totalmente impraticabile.

Una vera e propria situazione di pericolo per molte persone che rischiavano seri danni alle proprie automobili, ma anche di finire in qualche incidente automobilistico. L'amministrazione di Coreno Ausonio, guidata dal sindaco Simone Costanzo, si è attivata già da tempo affinché si potesse giungere a ottenere degli interventi mirati che potessero, in qualche modo, risolvere la situazione.

E così i primi lavori sono stati già realizzati, interventi che hanno consentito di porre l'attenzione, in particolar modo, su quelle aree che sono risultate maggiormente danneggiate e che, quindi, rappresentavano la maggior fonte di criticità. Al momento per la messa insicurezza di questo tratto di strada sono state già impiegate risorse per un totale di circa quarantamila euro.

E proprio questo il primo cittadino Costanzo ha commentato: «Nei giorni scorsi è stato effettuato un primo intervento di asfalto sui punti più ammalorati della provinciale che collega Coreno con Castelforte pari a circa 37.000 euro per renderla più sicura e funzionale».

Ma gli interventi sulla viabilità non sono finiti. Se i primi lavori sono stati già portati a termine, è già pronto un ulteriore pacchetto da mettere in campo nelle prossime settimane. Questa volta si andrà a intervenire sull'inizio del tratto provinciale, quello che conduce dal comune di Ausonia al comune di Coreno Ausonio, come ha chiarito il sindaco Costanzo: «Il prossimo intervento riguarderà la messa in sicurezza del costone situato all'inizio del tratto della provinciale che da Ausonia conduce a Coreno».