Ancora pochi giorni per poter partecipare alla speciale iniziativa "#Ioleggoperché" che consente di donare dei libri alle scuole della città. Essere "presente" all'appello è semplice, basta acquistare un libro in una delle attività aderenti, lasciare una dedica e indicare la scuola a cui donarlo. A quel punto penserà a tutto il libraio. Le donazioni sono possibili fino a domenica prossima. E anche quest'anno sono molte le persone che non hanno voluto far mancare il proprio contributo a un evento che punta ad avvicinare i giovanissimi al mondo della lettura.

«In qualità di delegata alla cultura non posso non aderire e valorizzare questa lodevole iniziativa cui partecipa l'istituto comprensivo dueper tutte le scuole, infanzia, primaria e secondaria del nostro paese - ha affermato il presidente del consiglio comunale e delegata alla cultura Katiuscia Mulattieri -. Nonostante questo periodo triste, difficile per tutti, la cultura attraverso la lettura e quindi i libri, non si arresta, non deve arrestarsi. E allora ben vengano tutte le iniziative che favoriscono lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme. I nostri bambini, i nostri adolescenti, possono arricchirsi molto con la lettura...e allora più penne, più libri e meno social»