Gli inquilini di un palazzo del centro si sono ritrovati con il marciapiede davanti al portone cosparso di rifiuti maleodoranti. Qualche buontempone, un vicino di casa dispettoso o qualche ignoto vandalo senza scrupolo, ha rovesciato i secchi con la frazione indifferenziata lasciando l'area devastata.

A ripulire tutto gli operatori della ditta che si occupa della gestione del servizio di raccolta. È accaduto alcuni giorni fa e, purtroppo, non è il primo episodio. Non solo con la frazione indifferenziata, questi episodi si registrano anche con l'umido, la carta o la plastica.

In alcuni casi ci sono evidenti segni del passaggio dei randagi, in altri è inconfondibile la mano dell'uomo, in particolare quando si trovano i secchi aperti e rovesciati. Alcuni contenitori vengono rotti, presi a calci o trafugati.