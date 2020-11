A partire da domani mattina sarà operativo il servizio di tamponi rapidi per lo screening del Covid-19 tramite il "Drive-in". La struttura sorgerà nel parcheggio del nuovo stadio di Chiappitto e sarà realizzata secondo le linee guida dettate dalla Regione Lazio. L'attivazione è stata resa possibile grazie all'impegno dell'azienda "Human Goals" e della farmacia "San Benedetto" in collaborazione con il Comune di Alatri, che si è occupato di tutto l'iter burocratico e reperendo anche una collocazione funzionale al servizio e alla comunità.

Ma quali sono le caratteristiche del "Drive-in"? Accedendo all'area, si troveranno due stand: il primo sarà allestito per svolgere le operazioni di check-in all'ingresso, il secondo per effettuare il vero e proprio tampone con l'ausilio di un infermiere professionale. I nuovi test rapidi permettono di riconoscere in 15 minuti la presenza dell'antigene nel paziente, poiché essi hanno elevate performance di sensibilità e specificità. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12 e il tetto massimo di tamponi processabili ammonta a 100 unità al giorno.

Saranno inoltre disponibili sia i tamponi antigenici sia quelli sierologici, dai costi calmierati obbligatori: 22 euro per i primi e 20 euro per gli altri. Per accedere al servizio occorre soltanto la prenotazione (non serve alcuna prescrizione medica, ndr), chiamando i numeri 351.8772328 o 351.7411434: alle due linee rispondono i centralinisti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, mentre il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Nell'arco di poco tempo, tra l'altro, il servizio verrà ampliato con la possibilità di richiedere anche dei tamponi a domicilio. Domani mattina, dunque, si comincia, e i primi a sottoporsi al tampone saranno 30 dipendenti comunali, ossia il personale del Comune che ha rapporti con il pubblico. Per Alatri e tutto il circondario un servizio che si rivelerà sicuramente molto utile.