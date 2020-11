Morte della piccola Asia Pizzutelli, domani sarà il giorno dell'ultimo saluto alla bimba di nove anni vittima dell'incidente che si è verificato martedì in via Casilina a Ferentino. Le esequie si svolgeranno alle 15 presso il Palazzetto dello Sport di Anagni.

La nota del sindaco Natalia

"Nella consapevolezza che tante persone della nostra comunità cittadina vorranno portare il proprio ultimo saluto alla piccola Asia e stringersi al dolore della famiglia e viste le stringenti norme anti assembramento, l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il Palazzetto dello sport "Tiziano Ciotti" per la cerimonia funebre che si terrà venerdì 27 novembre alle ore 15:00 nel rispetto pedissequo delle normative anti-Covid.

Pur comprendendo che il dolore e lo sgomento per il tragico incidente spinge ogni cittadino a testimoniare alle esequie e portare un saluto alla famiglia, l'Amministrazione Comunale invita i cittadini che non siano parenti e amici delle famiglie Pizzutelli/Valeri ad astenersi dal recarsi presso il Palazzetto dello sport, per evitare assembramenti e problemi di viabilità.

Per garantire l'ordine e vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid saranno presenti alla cerimonia gli agenti della Polizia Locale, i volontari del Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – ODV, quelli dell'Accademia Kronos, e gli operatori della Croce Rossa Italiana.

La grave tragedia che ha colpito la nostra città non può lasciarci anche formalmente indifferenti ed invitiamo pertanto, nella fascia oraria delle esequie 15:00 - 17:00 i commercianti della città ad osservare un momento di raccoglimento ed a fermare per il tempo che riterranno opportuno, per solidarietà e ricordo della piccola Asia, le proprie attività quotidiane."