Effettuata l'autopsia sul corpo della piccola Asia Pizzutelli, la bambina di nove anni vittima dell'incidente che si è verificato martedì in via Casilina a Ferentino. I funerali si svolgeranno molto probabilmente domani o sabato. In serata si dovrebbe conoscere la data. Non si esclude che possano essere celebrati nel palazzetto di Anagni.