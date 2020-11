Ucciso dal Coronavirus a soli 29 anni. Un ragazzo giovane, in salute, senza altre patologie. La drammatica notizia arriva sa Catania.

Samuel G., aveva contratto il Covid e la sua vita si è spenta a 29 anni. Da quanto si apprende le sue condizioni sono peggiorate rapidamente giorno dopo giorno, velocemente. Sempre da notizie che trapelano non avrebbe avuto malattie pregresse.

Il dolore

Il giovane era figlio di un cancelliere del Tribunale di Catania, persona molto stimata in città. Samuel è fra i più giovani che hanno perso la vita in Italia in quella che viene definita la seconda ondata del Covid-19.

La notizia è rimbalzata sui social destando sconcerto. Tanti i messaggi di cordoglio e commozione, di solidarietà umana alla famiglia del ragazzo colpita da questa tragedia.