Linee guida per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di sussidi didattici digitali, di dizionari e per l'acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola anno scolastico 2020/2021.

I contributi saranno concessi a favore degli studenti in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Strangolagalli; indicatore (ISEE) del nucleo familiare dello studente relativamente all'anno in corso di validità, non superiore a 15.493,71 euro; frequenza nell'anno scolastico 2020/2021, negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli e presentata a mano debitamente compilata o trasmessa a mezzo di mail all''indirizzo: remo.maini@comunedistrangolagalli.it entro il 15 gennaio.