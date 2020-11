Sant'Angelo al buio, con una nota il Comune chiarisce quanto accaduto nella popolosa frazione. «L'inconveniente era stato causato dal "graffiamento" di un cavo durante i lavori di installazione della fibra ottica.

Questo problema causava ripetuti corti circuiti e non è stato semplice individuarne la causa, ha richiesto del tempo.

Da martedì è stata ripristinata l'illuminazione nel centro storico della frazione, lungo tutta la via dei Santi, in via Cesa martino, in contrada Monaci. Sono stati rimessi in funzione una quarantina di punti luce.

Ieri operai al lavoro in via Mezzanotte e si procederà a intervenire in tutti i punti ove necessario e si assicura che in tempi ragionevolmente brevi nessuna strada verrà lasciata al buio. L'intervento, che riguarda anche la sistemazione e messa in sicurezza di pali e cavi elettrici, rientra nel piano di ripristino della pubblica illuminazione in tutte le parti della città»