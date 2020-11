Continua la discesa del numero dei nuovi positivi in provincia di Frosinone. Stando ai dati forniti poco fa dalla Asl, sono 154 i contagiati nelle ultime 24 ore in Ciociaria, numero identico a quello dei negativizzati, appunto 154. Male, anzi malissimo, invece, sul fronte dei decessi, che oggi sono 7. In merito sempre la Asl precisa che si tratta di un uomo di 78 anni residente a Isola del Liri, una donna di 92 anni di Frosinone, un uomo di 77 anni di Veroli, un uomo di 74 anni residente a Mignano Monte Lungo, un uomo di 75 anni residente ad Anagni, un uomo di 56 anni e un uomo di 78 anni residenti ad Alatri.

Quanto alla distribuzione dei casi nei singoli comuni ecco il dettaglio: Cassino 16 nuovi positivi e 7 negativizzati (+ 9); Alatri, 11 nuovi positivi e 10 negativizzati (+1); Frosinone 11 e 24 (-13); Cervaro 8 e 1 (+ 7); Veroli 8 e 3 (+5); Ferentino 7 e 6 (+1); Anagni 6 e 6 (invariato); Sora 6 nuovi positivi e 12 negativizzati (- 6).