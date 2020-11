Un grande risultato quello raggiunto dall'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, costituita dai comuni di Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno, con l'accreditamento al Servizio civile nazionale.

Dall'ente si mostrano entusiasti: «È stato raggiunto un obiettivo importante per il territorio e per i cittadini dell'Unione, frutto dell'impegno dei sindaci Domenico Urbano, Pancrazia Di Benedetto, Pierino Serafini, Donato Bellisario e Adamo Pantano e dei loro delegati che in questi ultimi anni hanno portato a termine un concreto lavoro di squadra, condividendo lo "spirito" delle Unioni dei Comuni: concepire politiche territoriali omogenee, ottenere migliori condizioni di mercato attraverso la gestione centralizzata dei servizi ai cittadini, gestione di funzioni fondamentali in capo all'Unione».

Il bando avrà come finalità la ricerca di trenta ragazzi preparati e volenterosi, tra i 18 e i 29 anni, da impiegare in uffici comunali, dell'Unione, biblioteche, uffici turistici, centri anziani, centri giovani e impianti sportivi del territorio.