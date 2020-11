Ancora smottamenti sul Tracciolino, la caratteristica strada che unisce Roccasecca con Casalvieri e che, per buona parte del suo percorso, affianca le Gole del Melfa. Talmente bella e straordinaria da diventare monumento naturale e da finire al centro di un progetto culturale europeo che, attraverso diverse tappe nei comuni del Cassinate, ha permesso di valorizzare storia e tradizioni.

Eppure, nonostante l'importanza di questi luoghi mozzafiato resta l'amarezza per i ritardi con cui vengono affrontati problemi legati all'inciviltà in più occasioni stono stati denunciati abbandoni incontrollati di rifiuti e di incuria.

Solo alcune settimane fa, sempre lungo il Tracciolino, la caduta di un masso di grosse dimensioni. Nei giorni scorsi anche a Roccasecca, come segnalato da Mauro Marsella, presidente del comitato "Tutela e Salvaguardia del Fiume Melfa".

«La provincia di Frosinone che fino a qualche mese fa, a seguito delle nostre richieste, si era dichiarata disponibile a programmare degli interventi di manutenzione della strada per garantirne il ripristino, da allora l'ha completamente abbandonata all'incuria» ha tuonato dal suo profilo Facebook il presidente. Le rassicurazioni, sembrerebbe, siano state repentine e si è prospettato un intervento a breve termine. Si spera, nonostante le difficoltà legate all'emergenza in atto, che non siano solo promesse.