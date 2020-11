È quanto accaduto in via Donizetti e segnalato dai residenti. Qualcuno deve aver potato un albero, un ulivo, in un cortile per poi lasciare gli sfalci sul marciapiede che costeggia la palazzina che si trova dall'altro lato della strada.

Il problema è che gli sfalci hanno occupato tutto il marciapiede impedendo il passaggio ai pedoni, da settimane sono lì perché, senza un corretto smaltimento o una richiesta alla ditta che gestisce la raccolta differenziata, gli sfalci non vengono raccolti.

Il maltempo dei giorni scorsi non ha aiutato, spargendo i rami ovunque, inoltre, abbandonate in mezzo alle frasche, anche bottiglie di vetro ormai vuote. Le lamentele, oltre che dai residenti, arrivano anche dalle numerose mamme che raggiungono con i bimbi e i ragazzi le scuole che si trovano nella zona, due materne e una scuola media.