L'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Concetta Tamburrini, cha annunciato che la tradizionale cerimonia della piantumazione di un albero in occasione della festa dell'albero, saltata perché coincideva con la giornata di sabato in cui le scuole erano chiuse, si terrà venerdì.

Si partirà alle 10 dalla scuola materna di via Arno per il 1°Circolo; alle 11 alla materna di via Zamosc; alle 12 tutti alla scuola media "Conte" per il 2° Circolo. Per il 3° Circolo la piantumazione di un albero è stata programmata per mercoledì 2 dicembre, alle 10, alla scuola materna di via Arigni, in concomitanza dell'inaugurazione della struttura scolastica totalmente ristrutturata e rimessa a nuovo.

Doppia festa quindi per i bimbi della scuola di via Arigni che potranno tornare in una scuola nuova e meravigliosa e che saranno accolti con una bella iniziativa ecologica. Un albero, la rappresentazione del futuro, l'amore per la natura e il rispetto dell'ambiente. Un messaggio importante per tutti ma che, con i bambini, assume un peso diverso, insegna a prendersi cura della pianta, insegna le stagioni e lo scorre del tempo, un po' come il ciclo della vita.

Per ogni bimbo nato la legge prevede la piantumazione di un albero e se si riuscisse a rispettare questa norma, forse ci sarebbero molti più alberi nelle città. Ma un passo alla volta, dall'educazione tra i banchi all'esempio concreto, con la piantumazione di un albero nelle scuole di Cassino, il percorso sembra essere quello giusto.

Gli alberi, come i bambini, non hanno colori politici, rappresentano tutti il futuro della comunità, vanno curati e rispettati.