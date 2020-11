Prendono il via i lavori di ampliamento del cantiere aperto per rendere più ampio il cimitero comunale.

Si tratta della creazione di ben 80 nuovi loculi. Un intervento importante e atteso da tempo. «Un'altra opera importante per il nostro paese. Continuiamo nell'impegno per la comunità» fanno sapere dall'amministrazione, non nascondendo la soddisfazione per l'ennesimo progetto in cantiere.

Dopo una prima fase di interventi infatti, con il II e III lotto di lavori si completerà anche l'opera di sostituzione con lampade a led per tutta la pubblica illuminazione di Colle San Magno. Un altro importante successo che l'amministrazione del sindaco Antonio Di Adamo riesce a centrare per migliorare il paese.