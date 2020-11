Affidamento di lavori a Guarcino, Morolo e Strangolagalli tra il 2012 e il 2016, via all'udienza preliminare. I reati contestati ai dieci imputati sono abuso d'ufficio turbativa d'asta, falso e truffa.



I lavori a Guarcino

Gli indagati sono Francesco Tirocchi, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Guarcino per la riqualificazione e l'efficientamento energetico della scuola Sant'Angelo per falso nel verbale di sorteggio delle imprese invitate, con l'obiettivo sostiene la procura di turbare la gara per assegnare i lavori alla «ditta compiacente Cogepar». Di turbativa d'asta è accusato anche Riccardo Parente, procuratore generale della Cogepar di Veroli per l'ammissione alla procedura di «imprese direttamente scelte dal Tirocchi e con il concreto esautoramento delle funzioni degli altri commissari di gara». Fatti avvenuti a Guarcino nell'ottobre 2015.

Altra turbativa d'asta è contestata a Tirocchi, Franceco Rocchino, della Ortana asfalti di Orte, aggiudicataria dei lavori (e unica offerente), e a Parente per la manutenzione straordinaria dell'area Fonte Filette, nel giugno del 2016. Secondo le accuse la Ortana «che non aveva la possibilità di eseguire i lavori» si era «accordata per farli eseguire integralmente alla G&M Lavori srl dei Parente». A Tirocchi, Rocchino, Giancarlo e Riccardo Parente della G&M Lavori è contestato l'abuso d'ufficio per il subappalto dei lavori.

A Tirocchi e ai due Parente è contestato l'abuso d'ufficio per l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento di acquedotto e fognatura a Cercito, sempre a Guarcino nel 2015. Altra turbativa d'asta a Guarcino per i lavori di riqualificazione del percorso di via Cercito, reato contestato a Tirocchi e Riccardo Parente.



I lavori a Strangolagalli

Per Strangolagalli, per le opere sulla frana di Cerreto sotto accusa ci sono Fernando Fiore, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, l'ex sindaco Antonio De Vellis e Riccardo Parente per turbativa d'asta. Nel mirino della procura l'invito a imprese non interessate o che non avevano mai fatto quel genere di lavori al fine di affidare i lavori alla G&M. All'ex primo cittadino è contestato il falso al fine di commettere il reato di abuso d'ufficio per l'ordinanza di demolizione di un'abitazione quando, al contrario, «non sussisteva nessuna situazione di pericolo» secondo la procura. Per questa ipotesi di abuso d'ufficio sono accusati anche Mario Fabrizi, progettista dei lavori, Enzo Biagio Lisi, altro progettista, Fernando Fiore, Giancarlo e Riccardo Parente. A questi più Attilio Parente sono contestati la truffa il falso sui Sal. In base alle accuse «accertato che la realizzazione del tracciato stradale avrebbe reso necessaria, per garantire la stabilità della strada, la realizzazione di una grossa massicciata con imponente palificazione e dunque maggiori e rilevantissimi oneri non previsti in progetto e non finanziabili» disponevano la demolizione del fabbricato per liberare l'area dove far passare la strada.



I lavori a Morolo

Per Morolo, per la messa in sicurezza della scuola media Biondi, di riqualificazione di strade e sentieri è accusato di falso sul verbale di sorteggio delle ditte Ignazio Moriconi. Ieri dal gup Ida Logoluso sono stati sentiti i tecnici Fiore, Tirocchi, Moriconi e l'ingegner Fabrizi che hanno respinto le accuse. Il collegio difensivoè compostodagli avvocati Mario Di Sora, Giampietro Baldassarra, Loredana Ruscito, Tony Ceccarelli e Giorgio Igliozzi.