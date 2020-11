Stretta dei carabinieri per contrastare la criminalità, soprattutto lo spaccio di droga e i furti nelle case: denunciato un cepranese per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, segnalato alla Prefettura un profugo del Ghana trovato in possesso di marijuana, entrambi multati fra l'altro perché sorpresi in giro senza una valida motivazione nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5 del mattino, in cui vige il cosiddetto "coprifuoco".

Continuano ininterrottamente le attività di prevenzione del crimine organizzate dal Comando della Compagnia carabinieri di Pontecorvo ed effettuate dai militari operativi nei rispettivi territori di competenza, finalizzate alcontrasto deireati ingenere ed in particolare di quelli predatori, oltre alle violazioni in materia di sostanze stupefacenti, nonché a garantire il rispetto delle norme anti-Covid nelle zone maggiormente frequentate. I carabinieri, oltre ai controlli di routine, in questo periodo sono impegnati nella verifica dell'osservanzadel distanziamentoprevisto nei pubblici esercizi e nei luoghi comunied alrispetto della norma sull'uso della mascherina.

Ben venti militari sono stati impegnati sul territorio nella notte fra martedì e mercoledì scorsi effettuando controlli, fermi e denunce. Il personale del Comando stazione carabinieri di Ceprano ha proceduto alla segnalazione alla Prefettura di Frosinone di un ventunenne del Ghana ospite di una casa famiglia in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo il giovane è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possessodi alcunedosi dimarijuana, per un peso complessivo di 2,35 grammi.

Inoltre lo stesso è stato multato per non aver rispettato le norme anti Covid-19.

Il controllo, infatti, è stato effettuato nella fascia oraria compresa le 22 e le 5 in cui è vietato circolare senza un valido motivo. Stessa sanzione per un venticinquenne di Ceprano, controllato dai carabinieri di Pico e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, mentre era alla guida di un'auto, è stato fermato e controllato: aveva sette grammi hashish nascosti in macchina.