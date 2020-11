Una rete di aiuti per tutte le persone in difficoltà a causa del Covid-19. Una rete solidale, formata da volontari, che vogliono impegnarsi concretamente con un servizio in favore di chi vive una situazione complessa. È quella riattivata da pochi giorni dal Comune di Pontecorvo e gestita dalla Protezione civile. Un progetto già svolto durante la prima ondata della pandemia e che, ora, con il pieno sostegno e collaborazione del sindaco Anselmo Rotondo e del vicesindaco Nadia Belli è stato ripreso. Si tratta di una rete solidale a cui potersi rivolgere: spesa, farmaci, ma anche altre primarie attività potranno essere svolte grazie all'ausilio dei volontari. Basterà contattare il numero telefonico 350 5974740 per avere ogni informazione.

«Vista la nuova emergenza Covid-19 e constatata l'impossibilità di molti cittadini colpiti a far fronte alle normali attività quotidiane come spesa, farmaci ed altre primarie attività il gruppo della protezione civile è a disposizione della cittadinanza - ha affermato il vicesindaco Nadia Belli - Grazie a quanti hanno aderito». Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Anselmo Rotondo che ha aggiunto: «Insieme al vicesindaco Nadia Belli, che ringrazio per l'impegno quotidiano che mette nell'attività amministrativa, abbiamo condiviso l'idea di riattivare il servizio dei volontari Covid, già ampiamente testato nella prima ondata della pandemia. Ringrazio uno ad uno i volontari che hanno deciso di riprendere il servizio di volontariato anche in vista del periodo natalizio».

E sempre in tema di aiuto alle persone che si trovano bloccate a causa della pandemia, l'azienda speciale multiservizi nei giorni scorsi ha avviato un importante servizio. Infatti per andare incontro alle esigenze delle famiglie soggette a quarantena, la multiservizi è disponibile al ritiro dei rifiuti presso le proprie abitazioni in giorni e orari da concordare. Basterà contattare i responsabili del servizio, Simone Caramadre e Ivan Forlini, per poter pianificare il servizio.