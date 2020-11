Superare abbondantemente quota 70% per quanto riguarda la raccolta differenziata soprattutto dopo l'avvio del servizio da poco tempo se non è record poco ci manca. Ma i dati questo evidenziano per il comune di Paliano. Infatti la media percentuale della differenziata da gennaio a ottobre 2020 si attesta al 75%. Un dato significativo conseguito grazie a un importante lavoro basato sulle campagne di sensibilizzazione e di informazione fra la gente e nelle scuole, sui controlli tesi ad indurre ad una corretta differenziazione e soprattutto sull'impegno dei cittadini che con il loro operato contribuiscono fattivamente e costantemente al bene comune.

«Come comunità - specifica il sindaco Domenico Alfieri - dobbiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti. La città di Paliano si è distinta per performance virtuose che vedono una graduale ma costante crescita della percentuale di differenziata - puntualizza - - a testimonianza della bontà delle azioni messe in atto». «L'impegno individuale di ciascuno è fondamentale - afferma - e deve essere finalizzato a realizzare sempre più una buona raccolta differenziata al fine di dare impulso al riciclo dei materiali e per diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati destinati a discariche o inceneritori».

«I dati sulla raccolta differenziata sono il frutto dell'impegno dei singoli cittadini, ben cosci dell'importanza di rispettare l'ambiente e preservarlo. L'obiettivo è continuare a lavorare affinché la città di Paliano perseveri e migliori i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata e conseguentemente di rispetto e garanzia dell'ambiente», queste le parole dell'assessore al servizio rifiuti solidi urbani Simone Marucci.