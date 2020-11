Parco pubblico: arriva la proroga per la gestione. Sarà ancora l'associazione "Noi con voi" ovd- Onlus ad occuparsi dello spazio verde comunale, realtà che ha manifestato il proprio interesse nel proseguire questo percorso. La giunta bovillense ha ritenuto opportuno affidare ancora una volta all'associazione la gestione dell'area, scelta dettata "dagli ottimi risultati", come si legge in calce all'atto, raggiunti in questi mesi. A decorrere da marzo di quest'anno, è stato proprio il gruppo a curare la logistica del parco pubblico, impegno che porterà ancora avanti fino ad aprile della primavera prossima.

Il documento siglato garantisce all'ente l'opportunità di usufruire dello spazio per promuovere attività ludico ricreative. Il gestore dovrà assicurare l'apertura e la chiusura quotidiana del parco oltre alla manutenzione nel periodo invernale del verde, con la facoltà di utilizzare l'area per l'intero periodo di affidamento per attività sociali e culturali non a scopo di lucro anche con il coinvolgimento di persone disabili.

Già questa estate, il parco pubblico è stato teatro di diversi appuntamenti, dal campus per i ragazzi allo spettacolo di fine estate. Un modo divertente di coinvolgere i più piccoli ma anche le persone diversamente abili, riservando loro uno spazio adeguato e curato, con la possibilità di sperimentare la socialità lungamente compromessa in questo anno difficile.

Nessuna serrata, dunque, per cancelli del parco pubblico.