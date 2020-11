Un cospicuo intervento a favore delle famiglie del paese è il risultato della riunione di Giunta a Villa Santo Stefano. L'esecutivo comunale, infatti, ha approvato il "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta alla povertà e all'emarginazione, al contrasto della crisi economico-sociale e al sostegno della famiglia", che verrà realizzato nel periodo compreso tra il prossimo 8 dicembre e il 7 gennaio 2021.Infatti, dopo avere lavorato di concerto con le associazioni del territorio, l'Amministrazione ha stilato un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza, previsto per il periodo delle festività natalizie.

Una serie di eventi il cui scopo è assicurare la maggiore vicinanza a chi, in questo periodo, soffre per le difficoltà economiche e sociali. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Giovanni Iorio e l'assessore Paolo Petrilli, approvando l'adesione al programma e rimettendo a data successiva la pubblicazione del quadro completo previsto per i giorni delle festività natalizie. Il Comune contribuirà secondo quanto verrà stabilito dalla Commissione regionale, sulla base delle fasce di merito. Dunque il progetto, che verrà sviluppato nei prossimi giorni, in questo momento di difficoltà intende porgere una mano alle fasce più deboli.