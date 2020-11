In giro, ben oltre l'orario consentito, con cinque compresse di Suboxstone, il farmaco solitamente usato nei programmi di disintossicazione. Ventenne di Aquino finisce nei guai. Cosa ci facesse di notte (quindi ben oltre le 22, orario entro il quale le prescrizioni anti Covid impongono un coprifuoco e di poter uscire sono per comprovate esigenze di salute, necessità o lavoro) non ha proprio saputo spiegarlo ai militari del comando stazione dei carabinieri di Aquino guidati dal maresciallo Parrillo che l'hanno fermata per un controllo. C'è di più.

La giovane è stata trovata in possesso di cinque pasticche di Suboxtone, farmaco usato per disintossicarsi, ma a sua volta contenente buprenorfina, un antidolorifico oppiaceo e naloxone, un farmaco che ostacola gli effetti degli oppiacei. Ma in effetti il Suboxone contiene in sé un farmaco oppiaceo tale da rendere l'assuntore ancora dipendente da un oppiaceo per tutta la durata del trattamento. La giovane, dunque, dove l'aveva preso e perché lo teneva con sé? Una nuova moda nello sballo tra giovanissimi? Per questo è stata anche segnalata alla Prefettura come assuntore, oltre a risultare destinataria della sanzione per aver trasgredito alle regole anti-Covid. Sanzione elevata anche per il ragazzo che era con lei: 800 euro in totale.