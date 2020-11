Oggi il bollettino del ministero della Sanità registra nelle ultime 24 ore 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi e 722 i morti. Ieri i contagi sono stati 23.232 su 189mila tamponi, i morti 853 (il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 52.306). Crescono di 32 unità le terapie intensive per un totale di 3.848, mentre i ricoveri nei reparti Covid scendono di 264. In forte crescita i guariti-dimessi nelle ultime 24 ore: 31.819, per un totale di 637.149 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono 791.697.

Il totale dei ricoverati con sintomi è 34.313. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.173), il Piemonte (2.878), la Campania (2.815), il Veneto (2.660), l'Emilia-Romagna (2.130) e il Lazio (2.102).