Un pezzo di storia del calcio se ne va: all'età di 60 anni - compiuti appena lo scorso 30 ottobre - muore Diego Armando Maradona. La drammatica notizia è stata diffusa dai media argentini. In particolare, El Clarin scrive di «un arresto cardiorespiratorio nella sua casa di Tigre, dove si era sistemato dopo l'intervento alla testa».

Ricordiamo, infatti, che il leggendario calciatore di Napoli, Barcellona, Boca Juniors aveva subito un intervento chirurgico qualche settimana fa. 'El Pibe de Oro' ci lascia così, spiazzati, come era abituato a fare con gli avversari sul campo. 'La Mano de Dios' scuote per l'ultima volta il mondo del calcio e non solo. Tutti ricordano il suo mancino spettacolare. Tutti ricordano quel personaggio sicuramente controverso ma che ha dettato legge, nel panorama del pallone, tra velocissime discese e ancor più ardite risalite. Incredulità e dolore viaggiano sui social, dove il campione è ricordato con estremo affetto un po' dappertutto.