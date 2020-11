Il comune di Alatri è stato uno dei pochi enti del Lazio ad ottenere il finanziamento green per l'installazione di colonnine elettriche. Si tratta per il settore ambiente, guidato responsabile Amerigo Brocco e dall'assessore Roberto Gizzi, di un altro importante risultato in questo ambito. Ad Alatri quindi grazie ai 120.000 euro ottenuti si potranno installare cinque colonnine elettriche pubbliche per autoveicoli e tre colonnine per la ricarica di biciclette elettriche. Una buona notizia per i proprietari di veicoli e biciclette elettriche.

Come noto la poca presenza di colonnine per la ricarica è uno degli ostacoli all'acquisto di questi mezzi e si spera con l'incremento di queste installazioni di aumentare tali presenze sulle strade. Con conseguente abbattimento dell'inquinamento. La strada è complicata ma il mercato si sta lentamente orientando verso questa scelta e la presenza di colonnine può essere un importante incentivo.