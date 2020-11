Contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l'anno scolastico 2020/2021 a favore degli alunni residenti nel Lazio. Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo e sussidi digitali: nella categoria "libri di testo" rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e ilibri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole; nella categoria "sussidi didattici" rientrano i software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico).

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio; indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso, del proprio nucleo familiare, non superiore a 15.493,71 euro; frequenza di corsi di studio nell'anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali o paritari.

La richiesta per la concessione della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo deve essere compilata su apposito modulo, al quale occorre allegare: attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; fattura delle spese effettivamente sostenute; dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal soggetto richiedente perquanto attieneirequisiti diresidenza e frequenza scolastica; copia del documento d'identità del soggetto richiedente che firma l'istanza di concessione.

La modulistica occorrente può essere scaricata dal sito internet del comune www.comune.montesangiovannicampano.fr.it oppure ritirata allo Sportello del cittadino o l'Ufficio socio-assistenziale nei giorni ed orari di apertura al pubblico e deve essere presentata entro il 31 dicembre. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 0775/289510-289985-289926.