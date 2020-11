Gli aiuti Operazione “Carrello solidale”: al via la raccolta di alimenti per i bisognosi L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie indigenti, ma anche quello di sopperire alle difficoltà causate alle famiglie per il calo occupazionale che si sta registrando

Immagine generica Immagine generica

La Redazione 25/11/2020 22:00 letto 3 volte

E' partita l'operazione "Carrello solidale" curata dall'Associazione Aps San Michele Arcangelo presieduta da Massimo Cicatelli, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Minturno, guidata da don Cristoforo Adriano. Infatti all'esterno di alcuni esercizi commerciali sono stati posizionati dei carrelli dove i cittadini potranno lasciare alimenti e materiale utile che sarà poi distribuito a nuclei familiari che vivono in una situazione di disagio, soprattutto in questo periodo emergenziale. I promotori dell'iniziativa continueranno con questa iniziativa sino a quando durerà l'attuale emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie indigenti, ma anche quello di sopperire alle difficoltà causate alle famiglie per il calo occupazionale che si sta registrando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato