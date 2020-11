165 nuovi positivi e 213 negativizzati, a fronte di 1213 tamponi eseguiti. Questi i dati sull'andamento della pandemia in Ciociaria resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone. Sul fronte dei contagi di mantiene il trend al ribasso intravisto negli ultimi giorni ma un dato su tutti non smette di preoccupare: quello sui decessi. Oggi altre sei vittime in provincia.

"In riferimento ai decessi - si legge nella nota della Asl- si comunica che si tratta di una donna di 87 anni residente a Sora, un uomo di 95 anni residente a Fontana Liri, un uomo di 76 anni residente ad Arnara, una donna di 93 anni residente a Roma, un uomo di 90 anni residente a Sora e una donna di 74 anni residente ad Anagni."

La situazione nei singoli comuni

Il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, si registra a Cassino che segna un + 16 contagi. Segue Sora con 12 nuovi casi. Dieci contagi ad Alatri e altrettanti ad Aquino. Frosinone e Monte S. Giovanni Campano registrano entrambi 9 nuovi casi. 8 a Ceccano. Sei a Piedimonte San Germano.