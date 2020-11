Sono stati sette i progetti pervenuti in Comune per "realizzare" un Natale solidale. È stata nominata la commissione che dovrà analizzarli e stabilire una graduatoria: se ne occuperanno Aldo Matera, Alessandro Velardo e Cinzia De Carolis. L'idea parte dagli assessorati alla Coesione sociale e alla Cultura, i due settori hanno lavorato fianco a fianco per lanciare un avviso pubblico per selezionare uno o più soggetti per coprogettare insieme al Comune diverse iniziative.

In particolare ci sono alcuni aspetti che dovranno essere valorizzati: le tradizioni natalizie delle comunità locali; la lotta alla povertà e all'emarginazione; il contrasto alla crisi economica e sociale; il sostegno alle famiglie e ai minori. «L'obiettivo è quello di scrivere un bando in cooperazione con gli assessorati coinvolti da inviare al Consiglio Regionale, sperando di avere a disposizione risorse fondamentali per costruire un progetto per vivere il Natale a Cassino» fanno sapere dal Comune.