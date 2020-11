Un denunciato per scarichi illegali in acque pubbliche. Ieri i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Anagni, nell'ambito di indagini tese ad individuare scarichi illegali nei corsi d'acqua pubblici, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria il legale rappresentante di un'azienda zootecnica situata in territorio del comune di Anagni.

La denuncia è scaturita a seguito del controllo dei militari presso l'allevamento dove è stata riscontrata la realizzazione di uno scarico abusivo mediante il quale le deiezioni degli animali e le acque di lavaggio provenienti dalla stalla, venivano veicolate direttamente nel "Fosso della Mola", corpo idrico incluso nell'elenco delle acque pubbliche, che scorre tra i comuni di Paliano ed Anagni per poi immettersi nel fiume Sacco.

Sarà mantenuta alta l'azione di controllo dei Carabinieri Forestali mirata al contrasto del fenomeno che, oltre a provocare danni per l'ambiente, comporta anche illeciti vantaggi per le imprese scorrette, a scapito dei tanti imprenditori onesti.