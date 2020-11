Una panchina rossa per sensibilizzare contro tutte le violenze di genere. È quella che è stata inaugurata questa mattina, alle 11, nel parco pubblico di Coreno Ausonio. È stata proprio la giunta comunale del sindaco Simone Costanzo a deliberare l'adesione all'iniziativa "Una Panchina Rossa contro la violenza sulle donne". Un progetto nato per sensibilizzare e dire "no" a ogni forma di violenza e, in particolare, a quella che subiscono molte donne. Violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche.

«L'inaugurazione doveva avvenire l'otto marzo in occasione della festa della donna ma, a causa della pandemia, siamo stati costretti a rinviare - ha affermato la delegata alle pari opportunità Margherita Ruggiero - Vogliamo celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in questo modo, purtroppo senza pubblico nel rispetto delle norme. Il Comune ha aderito anche al progetto dell'associazione Ammuri Liberi dove sono state fotografate 100 donne per una mostra di sensibilizzazione, i cui scatti verranno pubblicati proprio oggi, 25 novembre.

Sono anni che ci battiamo su questo tema e sono felice e onorata di presentare un piccolo ma significativo simbolo alla nostra comunità da delegata alle Pari Opportunità insieme alla consigliera regionale Sara Battisti».