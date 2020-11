Dire che vive in perfetta autonomia e che è lucidissima non rende l'idea di chi la conosce o di chi ha avuto modo di festeggiarla ieri. Cento anni e ben portati, è una sintesi del compleanno, ieri, della signora Serafina Vettese. E a prepararle una bella festa sono stati i suoi cari, i due figli, Franco e Adele Iaconelli, i nipoti Sonia e Leonardo, la nuora, Vanda Turcano, l'amica Maria Cavacece che le tiene compagnia da oltre mezzo secolo. Nella sua casa di largo San Domenico a Cassino è andato il sindaco, Enzo Salera, a farle gli auguri e a consegnarle una targa con su scritto: "L'amministrazione comunale, a Serafina Vettese, in occasione del suo 100°compleanno". Presenti a farle gli auguri anche amicizie di vecchia data.

La signora Serafina è vedova da molti anni di Leonardo Iaconelli, stimata persona, che gestì in passato una rinomata trattoria. In gioventù furono emigranti a Parigi da dove rientrarono nel 1939, "quando ci fu la dichiarazione di guerra" ha detto, ricordando perfettamente ogni cosa. Il marito lo conobbe in Francia, poi in Italia i piccoli passi per i loro sogni: dall'acquisto di un terreno in largo San Domenico alla creazione della trattoria. Risiede nello stesso posto esattamente dal ‘39, non si è più allontanata dalla città che è stata la sua "patria" nei decenni. Grande attaccamento alla famiglia e tanta benevolenza da parte delle amiche.