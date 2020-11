Giornata terribile sul fronte degli incidenti. Oltre a quello tragico accaduto lungo la Casilina - in cui ha perso la vita una bambina di soli sette anni - c'è da registrare un secondo incidente nell'area industriale del comune di Ferentino con due persone ferite, un uomo e una donna.

Pochi minuti fa, invece, si è avuto un altro incidente a ridosso dell'ingresso dell'autostrada lungo l'Anticolana. A scontrarsi due mezzi che hanno occupato le due carreggiate. Il traffico è stato deviato in attesa dei rilievi e delle prime cure ai sanitari. In questo impatto coinvolto un residente di Valmontone trasferito in eliambulanza a Latina. L'uomo ha riportato vari traumi